Житель Каменца после разговора с мошенником лишился почти Br12 тыс.

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменца после телефонного разговора с мошенником лишился Br11,8 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Днем 22 декабря на мобильный телефон 56-летнего мужчины позвонил неизвестный. Он представился работником банка и предложил застраховать счет, предупредив об активности мошенников. После полуторачасовой беседы и убеждений владелец карточки сообщил свои реквизиты. Вскоре с его счета были похищены деньги.
Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.
"В Брестской области уголовные дела, связанные с хищением денег с банковских счетов, возбуждаются ежедневно. Основные способы совершения таких преступлений - отправка в мессенджерах ссылок на фишинговые сайты и страницы и получение личных данных во время телефонных разговоров с лжесотрудниками банков", - обратил внимание Дмитрий Иванюк.-0-