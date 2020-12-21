Житель Кобринского района пострадал при пожаре в жилом доме

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Кобринском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

20 декабря в 9.21 спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Повитье. На месте происшествия пожарные обнаружили хозяина горящего дома. С предварительным диагнозом "термические ожоги лица, брюшной полости, рук, спины I-III степени (35% тела)" мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Кобринской ЦРБ.

Огонь повредил в доме пол на площади 1,5 кв.м., закопчены стены и потолок.

Причина возгорания устанавливается.-0-