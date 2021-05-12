12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобринского района сорвал госфлаг с продмага - возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 4 мая заведующая магазином в Кобринском районе сообщила милиционерам, что со здания торговой точки исчез госфлаг. На место выбыли сыщики РОВД.

"Камера наружного наблюдения запечатлела прохожего, который со второй попытки сорвал госсимвол с флагштока и унес его с собой. Выяснилось, что это сделал 45-летний неработающий местный житель. Пока правоохранители устанавливали личность мужчины, его родственник, узнав о проделке, вернул флаг в магазин", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над госфлагом Беларуси.-0-