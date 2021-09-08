Житель Копыля устроил погром в здании лесничества в Солигорском районе

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Копыля устроил погром в здании лесничества, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"57-летний житель Копыля проник в здание одного из лесничеств Солигорского района и в буквальном смысле устроил погром. Будучи задержанным сотрудниками милиции, мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, не смог пояснить, ни как он оказался на территории Солигорского района, ни причину, по которой разбивал окна, переворачивал мебель и разрушал все, что попадалось у него на пути. По предварительной информации, ущерб превысил Br7 тыс.", - рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".-0-