21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Краснополья получил 2,5 года "домашней химии" за потасовку с милиционером. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Инцидент произошел утром 1 января возле районной больницы в Краснополье. Милиционеры обратили внимание на двоих пьяных парней и сделали им замечание. В ответ 22-летний житель райцентра начал оскорблять сотрудников, а затем ударил одного из них несколько раз ногой. В итоге нарушителя доставили в РОВД. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органа внутренних дел", - рассказали в МВД.

В минувший понедельник суд Краснопольского района признал обвиняемого виновным в преступлении и приговорил к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а также обязал выплатить материальную компенсацию правоохранителю.

"Ни один факт насилия (угрозы) над сотрудниками не останется без внимания, каждому эпизоду будет дана правовая оценка. Такие случаи берутся под особый контроль ГУСБ МВД. Оказание неповиновения или сопротивления милиционерам, а также невыполнение их законных требований влекут как административную ответственность, так и уголовную", - добавили в МВД.-0-