Житель Лунинецкого района выкопал в огороде гранату

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе обнаружили гранату времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Лобча. Местный житель занимался земляными работами на своем участке. Он обратил внимание на металлический предмет, напоминающий боеприпас. О находке мужчина сообщил в милицию. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники районного отдела внутренних дел и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию оперативно перекрыли.

Во время обследования придомового участка военнослужащие других взрывных устройств не обнаружили.

По оценке специалистов, граната Ф-1 относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Боеприпас уничтожен.-0-