Житель Малоритского района замерз на сенохранилище

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе устанавливают обстоятельства смерти 53-летнего местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Утром 9 января работники сельхозпредприятия "Радежское" на сеноскладе вблизи молочно-товарной фермы обнаружили без признаков жизни постороннего мужчину. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции вскоре установили личность незнакомца. Погибшим оказался житель соседней деревни 1965 года рождения, который проживал один и вел бродяжнический образ жизни. Предварительная причина смерти мужчины - переохлаждение организма.
"Видимых признаков насильственной смерти в результате осмотра места происшествия не установлено. Вероятно, мужчина возвращался домой и решил согреться на сенохранилище. Поскольку ночью сейчас температуры довольно низкие, он мог замерзнуть. По данному факту проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы", - дополнил Сергей Дученко.-0-
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