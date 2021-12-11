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11 декабря 2021, 11:04

Житель Минского района задержан за оскорбление военнослужащего

Фото из архива
Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района задержан за оскорбление военнослужащего, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудники могилевского управления ГУСБ МВД установили 34-летнего жителя Минского района, который в декабре прошлого года в деструктивном Telegram-канале оставил оскорбительный комментарий под постом о военнослужащем внутренних войск МВД из Бобруйска. "При этом комментатор, являющийся директором одного из частных предприятий столицы, с героем публикации знаком не был, в конфликты с ним не вступал. Свое сообщение отправил на эмоциях, поддавшись влиянию различных интернет-источников", - рассказали в МВД.

Установлено, что мужчина подобным образом в интернете оскорбил не только военнослужащего из Бобруйска, но и более 10 представителей других правоохранительных ведомств.

Возбуждено уголовное дело.-0-

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