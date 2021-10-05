Житель Минской области задержан за оскорбление представителей власти в интернете

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минской области задержан за участие в массовых беспорядках и оскорбление представителей власти. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Оперативники 10-го управления по Минской области ГУБОПиК МВД вышли на 30-летнего слесаря из поселка Дружный. "В интернете он оставлял оскорбительные комментарии в адрес прокурорского работника и других представителей власти. Молодой человек - активный участник протестного движения и пользователь деструктивных информационных Telegram-ресурсов, в том числе состоит в чат-ботах "Рабочы рух", "План Перамога", "Диалог с народом". При обыске у него обнаружены флаги, наклейки, стикеры протестного толка", - уточняется в сообщении.

По данным правоохранителей, в августе - октябре прошлого года мужчина участвовал в массовых беспорядках и несанкционированных акциях в столице. Вместе с другими протестующими оказывал сопротивление сотрудникам милиции, блокировал движение транспорта.

Молодой человек признан подозреваемым по возбужденным ранее прокуратурой Минска уголовным делам и водворен в ИВС.-0-