Житель Могилевского района получил более Br1,1 тыс. штрафа за жестокое обращение с животным

15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя деревни Браково. Мужчине инкриминировано жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Как было установлено во время судебного заседания, обвиняемый в один из августовских дней 2020 года на приусадебном участке демонстративно проявлял жестокость по отношению к соседской собаке породы хаски. Мужчина набросил петлю на шею животного, после чего подвел собаку к ограждению и натянул веревку так, чтобы передними лапами она не касалась земли. Затем нанес собаке не менее 2 ударов деревянной палкой по голове. В результате собака погибла.

"Обвиняемый не судим, работает на одном из сельхозпредприятий, при этом ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, отрицательно характеризуется по месту жительства", - отметили в службе информации.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Могилевского района постановил обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин - более Br1,1 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-