Житель Могилевского района украл у своего начальника 1,2 млн российских рублей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из Могилевского района украл у своего начальника 1,2 млн российских рублей и $5 тыс. и за несколько дней почти все потратил, сообщили БЕЛТА в МВД.

Минувшей ночью оперативники Могилевского РОВД раскрыли крупную кражу денег. По ориентировке подозреваемого задержала ГАИ: 23-летний житель Могилевского района ехал в автомобиле, который он купил на украденные деньги.

Выяснилось, что незадолго до этого молодой человек проник на дачу своего знакомого, похитил дубликат ключей от его квартиры, где из тайника забрал около 1,2 млн российских рублей и $5 тыс. За несколько дней он потратил деньги на покупку автомобиля, мобильные телефоны, подарки и развлечения. Оперативники успели изъять у парня около 200 тыс. российских рублей.

"Выйти на злоумышленника удалось после сообщения потерпевшего и осмотра его квартиры. Входные двери не взламывались, следов проникновения не было. Круг подозреваемых замкнулся на близких и знакомых заявителя, которые знали, где хранятся ключи", - рассказали в отделе уголовного розыска Могилевского РОВД.

Выяснить личность причастного к преступлению удалось благодаря очевидцам. Они видели, что у односельчанина появилась иномарка и деньги на развлечения. Кроме этого, эксперты изъяли следы рук.

Оперативники предполагают, что преступление отчасти может быть связано с некоторыми финансовыми разногласиями между потерпевшим и подозреваемым.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Его действиям следователи дали правовую оценку - возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Ранее парень неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В декабре прошлого года он освободился из мест лишения свободы.-0-