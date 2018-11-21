Житель Молодечно под предлогом постройки дач выманил у людей более Br284 тыс.

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением СК по Минской области завершено расследование дела о мошенничестве в сфере строительства садово-дачных домов. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Молодечно. Он обвиняется в хищении денег 35 человек. "По уголовному делу допрошены свидетели, потерпевшие, получены результаты криминалистических экспертиз. Собрана доказательная база по всем эпизодам мошеннических действий. Ущерб от преступной деятельности составил более Br284 тыс., - проинформировала Татьяна Белоног. - Кроме этого, мужчина, являясь должностным лицом, ответственным за бухгалтерский учет возглавляемого предприятия, не обеспечил представление своевременной и достоверной налоговой отчетности в налоговые органы. Он уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму в размере Br75 тыс.".

По данным следствия, ранее судимый за разбой и кражи фигурант с 2016 по 2017 год был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Также он был директором предприятия по оптовой торговле древесиной и продукцией ее обработки. "Информацию о деятельности фирмы и контакты он размещал в интернете. Предлагал услуги по низким ценам и выполнение заказа в кратчайшие сроки на изготовление и установку дачных домов, бань и хозпостроек. Также предлагались прокладка электрических и канализационных сетей, реконструкция строений, бетонные, строительно-монтажные и иные работы на земельных участках. Заинтересованные напрямую связывались с директором, который вводил их в заблуждение о наличии у него деловых партнеров и собственного производства на территории России", - сказала Татьяна Белоног.

При встрече с клиентом оговаривался проект и заключался договор строительного подряда или купли-продажи. Одним из условий сделки являлось внесение предоплаты - 40-50% от всей стоимости дома. Для видимости строительства на участок поставлялась незначительная часть материалов, как правило, достаточная для установки фундамента и возведения каркаса. После сроки сдачи оттягивались якобы из-за финансовых затруднений, разногласий с партнерами и иных причин. В результате договорные обязательства не выполнялись. Полученные от заказчиков деньги мужчина тратил на личные нужды, а также в игорных заведениях.

Во время расследования обеспечено возмещение причиненного ущерба, в том числе с помощью ареста имущества подследственного, на общую сумму около Br70 тыс.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК) и уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч.2 ст.243 УК). Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-