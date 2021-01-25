25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно позвонил в милицию и сообщил, что убил человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Молодечненского РОВД поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что убил знакомого и назвал точный адрес, где произошел трагический инцидент. На место происшествия были направлены сотрудники отдела Департамента охраны, затем - следственно-оперативная группа. Прибыв по адресу на улице Космонавтов, они обнаружили лежащего мужчину с множественными ранениями. В квартире находился еще один мужчина, которого сразу же задержали", - рассказали в УВД.

В ходе разбирательства стало известно, что безработный 37-летний хозяин квартиры, ранее судимый за совершение злостного хулиганства, убийства и незаконный оборот наркотиков, пригласил в гости безработного жителя Молодечно 35 лет. По предварительной информации, спиртное употреблял только инициатор застолья. Изрядно выпившему хозяину не понравилось, что его гость засобирался уходить домой и, размахивая кухонным ножом, он настаивал на продолжении посиделок. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого гость достал из кармана складной нож и нанес хозяину квартиры три удара в корпус и один - в шею, после чего сам сообщил о случившемся в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 ("Убийство") УК. Подозреваемый водворен в ИВС.-0-