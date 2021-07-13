Житель Молодечно приговорен к 7,5 года колонии за убийство знакомого

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Молодечненского района приговорил местного жителя к 7 годам 6 месяцам колонии за убийство знакомого, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Отбывать наказание в виде лишения свободы мужчина будет в колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Как сообщали ранее в УВД Миноблисполкома, обвиняемый сам позвонил в оперативно-дежурную службу Молодечненского РОВД и сообщил, что убил знакомого. В ходе разбирательства стало известно, что обвиняемого пригласил к себе в квартиру безработный 37-летний мужчина, ранее судимый за злостное хулиганство, убийство и незаконный оборот наркотиков. В какой-то момент изрядно выпившему хозяину не понравилось, что его гость засобирался домой и, размахивая кухонным ножом, стал настаивать на продолжении посиделок. Вспыхнул конфликт. Гость достал из кармана складной нож и ударил хозяина квартиры три раза в живот и один - в шею.-0-