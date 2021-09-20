Житель Молодечно проведет 3 года в колонии за распространение в интернете детской порнографии

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно проведет 3 года в колонии за распространение детской порнографии в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"52-летний мужчина на протяжении полугода скачивал через файлообменник порнографические фото- и видеоматериалы и обменивался ими в интернете с такими же любителями. Суд Молодечненского района приговорил местного жителя к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 базовых величин", - рассказали в УВД.

Действия мужчины выявили оперативники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Молодечненского РОВД и УВД Минской области. С августа прошлого года по февраль этого при помощи специальной программы мужчина загружал себе и одновременно предоставлял возможность для свободного скачивания и просмотра другим пользователям сети запрещенные к распространению материалы. Тем самым для общего доступа он раздал около 400 электронных файлов - фото- и видеофильмов порнографического содержания, в том числе с изображением несовершеннолетних, согласно экспертизам, в возрасте от 13 до 16 лет. Коллекцию детской порнографии фигурант хранил в ноутбуке и персональном компьютере, которые были изъяты в ходе осмотра дома.

Молодечненец признал вину и раскаялся в содеянном, до этого у него проблем с законом не было.

Мужчина признан виновным в хранении с целью распространения и распространении порнографических материалов с изображением заведомо несовершеннолетнего с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.343-1 УК. В отношении подсудимого применена ч.2 ст.77 УК, в соответствии с которой установлена отсрочка исполнения наказания на три года.

Милиция напоминает, что за хранение и распространение порнографических материалов предусмотрена административная ответственность - штраф до 30 базовых величин (1 БВ - Br29). К слову, передача файлов такого содержания через соцсети, даже одному человеку в личные сообщения, размещение ссылки на порновидео также считается распространением, рекламированием и подпадает под действие закона. В случае повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания последует уголовная ответственность. За распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних уголовная ответственность наступает сразу.

Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера регулирует ст.343 УК. Санкция статьи предусматривает от двух до четырех лет лишения свободы. Уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет.-0-