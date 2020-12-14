Житель Молодечно провоцировал толпу и угрожал милиционерам - расследование дела завершено

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также об угрозе насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, 9 августа в вечернее время 21-летний житель Молодечно в состоянии алкогольного опьянения пришел на площадь Центральную, где люди принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Там он выходил перед гражданами, размахивал руками, выкрикивал лозунги, фразы и выражения, в том числе в адрес действующей власти и сотрудников милиции. Таким образом он заводил толпу на агрессивные действия в ходе массовых беспорядков в районном центре", - рассказали в СК. Кроме того, обвиняемый угрожал насилием сотрудникам Молодечненского РОВД, находившимся на площади при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

В ходе расследования уголовного дела допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели, проведено более десяти очных ставок. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Следователи изучили и личность обвиняемого - молодой человек уже был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и чуть более года назад освободился из мест лишения свободы. Он также неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) и ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-