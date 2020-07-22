Житель Молодечно пытался нелегально вывезти в Россию 1,5 т цветного металла

22 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Дубровенском районе правоохранители пресекли нелегальный вывоз в Россию крупной партии цветного металла, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Автомашину "Опель Мовано" под управлением жителя Молодечно сотрудники ОГАИ и ОБЭП Оршанского РУВД задержали 14 июля около полуночи на автодороге Брест - Минск - граница РФ возле деревни Сентюри. В автомобиле были оборудованы многочисленные тайники (двойное дно, под крышей, между обшивкой салона, в боковых стойках сидений и т.д.), в которых владелец пытался вывезти для сбыта в Россию 1,5 т цветного металла. Стоимость груза, состоящего в основном из медной проволоки и элементов труб, оценивается почти в Br4,6 тыс. Установлено, что лом меди мужчина заготавливал среди населения своего района без специального разрешения. Ранее он уже попадал за аналогичное правонарушение в поле зрения правоохранительных органов.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1-1 ст. 12.7 КоАП. Груз изъят.-0-