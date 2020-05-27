Житель Молодечно уехал устраиваться на работу и пропал

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает 56-летнего жителя Молодечно Марьяна Чаплинского, который уехал устраиваться работать на ферму и пропал. Об этом БЕЛТА сообщили в Молодечненском РОВД.

В милицию обратилась жительница Молодечно с информацией об исчезновении бывшего супруга. Как рассказала женщина, Марьян Чаплинский ранним утром 20 мая уехал трудоустраиваться и пропал. Мужчина, по ее словам, планировал работать на ферме. Несколько дней от горожанина нет никаких известий, на связь с близкими он не выходил и о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид разыскиваемому 55-57 лет, средней полноты, рост 167-170 см, глаза серого цвета, волос темно-русый коротко стриженный. "По словам заявительницы, на левом плече у мужчины имеется татуировка в виде надписи группы крови "3 отрицательная", а на левом предплечье - татуировка девушки", - рассказали в милиции.

Молодечненец был одет в темно-синюю зимнюю куртку, джинсы, кофту в серо-фиолетовую полоску, синюю кепку с надписью красного цвета, обут был в черные туфли. При себе имел паспорт, белую сумку, серые резиновые сапоги, телогрейку, серый рюкзак, подушку и красный плед.

Молодечненский РОВД убедительно просит граждан, знающих что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить в милицию по телефонам 102, 8(0176) 58-05-61, 8(025) 997-91-18 либо по адресу Молодечно, ул. Галицкого, 23.-0-