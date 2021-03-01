1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Мозыря хранил в гараже почти 10 кг насвая. Факт выявили оперативники наркоконтроля Мозырского РОВД совместно с коллегами из уголовного розыска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

При обыске в одном из гаражей по ул.Котловца правоохранители обнаружили полимерный пакет с некурительным табачным изделием. Общая его масса составила 9 кг 825 г.

Запрещенный товар принадлежал 60-летнему неработающему горожанину. Насвай предназначался для реализации в городе.

На нарушителя составили административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП. Мужчине грозит штраф в размере от 10 до 40 базовых величин (1 БВ - Br29) либо административный арест.-0-