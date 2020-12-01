1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Мозыря проиграл в онлайн-игры деньги фирмы-работодателя. Сейчас речь идет о почти Br10 тыс., хотя на самом деле мужчина проиграл намного больше, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В начале октября к мозырским правоохранителям обратились представители фирмы, занимающейся реализацией автозапчастей. Они сообщили, что их водитель пропал с крупной суммой денег. Найти его не удалось, сотовый телефон недоступен.

Сотрудники ОБЭП РОВД разыскали 44-летнего мужчину. Информацию о том, что деньги фирмы присвоены, он не отрицал. "Мозырянин рассказал, как все произошло. Он увлекся азартными играми в интернете. Зачастую денег на это не было, а играть хотелось. Поэтому он придумал, как ему казалось, идеальную схему", - отметили в УВД.

Товар фирмы мужчина развозил по точкам доставки. Многие переводили деньги за товар самостоятельно безналичными платежами. Но были и те, кто расплачивался наличными. "Водитель был материально ответственным лицом. Полученные за автозапчасти средства он был обязан перевести на счет фирмы-работодателя в течение трех дней. И ему пришла мысль: несколько дней пользоваться чужими деньгами, зачисляя их на личный карт-счет", - рассказали в отделении информации и общественных связей.

С начала лета житель райцентра стал активно пользоваться придуманной схемой. Были выигрыши и проигрыши. Нашел мужчина выход, и когда уходил в минус. "Полученные, например, сегодня деньги он возвращал за те товары, которые якобы реализовал три дня назад", - добавили в УВД.

26 ноября возбуждено уголовное дело. Мужчина при финансовой поддержке родственников и знакомых вернул фирме все деньги.-0-