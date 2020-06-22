Житель Новогрудка по пути домой обворовал дом в Бресте

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Новогрудка приехал в Жабинку на похороны родственника, а на обратном пути обворовал дом в Бресте, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию 20 июня обратился 73-летний житель областного центра. Пенсионер сообщил, что дверь его дома взломана, а внутри беспорядок. Неизвестные похитили золотые и серебряные ювелирные изделия, медали, охотничье ружье с патронами, спиртное и продукты питания. Общий ущерб хозяин оценил в Br5 тыс.

Вскоре оперативники уголовного розыска вышли на 35-летнего жителя Новогрудка. В Бресте мужчина оказался проездом. Он был в Жабинке на похоронах и на обратном пути решил на несколько дней остаться в квартире отца в областном центре, где устроил затяжное застолье. "В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к дому потерпевшего якобы поговорить о денежных долгах его дочери. Хозяева в это время находились на даче. Не застав никого на месте, подозреваемый взломал дверь и вынес имущество. Его удалось задержать на пути к автовокзалу. При себе у него была часть похищенного, остальное он оставил в квартире отца", - рассказали в управлении уголовного розыска УВД Брестского облисполкома.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за кражу и хищение огнестрельного оружия. Сейчас он проверяется на причастность к другим преступлениям. Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.-0-