24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Новогрудского района из-за ревности ударил приятеля топором, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Драма разыгралась в деревне Налибоки. Здесь двое мужчин и женщина распивали спиртное. В какой-то момент между собутыльниками возник спор на почве ревности.

"Аргументы в конечном итоге закончились, и тогда мужчина 1965 года рождения нанес удар лезвием топора в голову сопернику", - сообщили в милиции. На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего мужчину 1965 года рождения удалось спасти.

Подозреваемый признался в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".-0-