Житель Новолукомля по возвращении из-за рубежа был задержан за оскорбление Президента в Telegram-чате

8 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Белорус оскорблял Президента из-за рубежа. Когда мужчина приехал домой в Новолукомль, его задержали витебские оперативники. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В Новолукомле 3 сентября оперативники витебского управления ГУБОПиК задержали 40-летнего местного жителя, который несколько лет находился в Польше на заработках. Мужчина подозревается в оскорблении Президента Беларуси.

Установлено, что с 2019 года задержанный занимался ремонтом помещений за границей. Одним из объектов оказался офис информационного ресурса, признанного экстремистским. Поддавшись деструктивному влиянию его сотрудников, белорус в Telegram-чате "Чат белорусов в Польше" размещал в адрес Президента нашей страны посты в неприличной форме, унижающие его честь и достоинство.

Мужчину задержали во время посещения родителей на малой родине. Прокуратура дала правовую оценку его действиям и возбудила уголовное дело за оскорбление Президента.-0-