Житель Новополоцка приговорен к 2,5 года колонии за сопротивление сотруднику ОВД

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Новополоцка приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за сопротивление сотруднику ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего материальную компенсацию морального вреда в размере Br1 тыс.

По материалам дела, фигурант, будучи нетрезвым, 9 августа 2020 года около Дворца культуры ОАО "Нафтан" принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. На неоднократные законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия не отреагировал. Затем он приблизился к сотруднику ОВД, который охранял общественный порядок, и попытался насильно сорвать с его лица защитную маску.

Во время задержания мужчина не подчинился законным требованиям сотрудника Новогрудского ГОВД и нанес ему побои, повредив при этом форменное обмундирование.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-