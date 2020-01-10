10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Оршанского района выращивал дома коноплю, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Незаконной деятельностью увлекся 29-летний неработающий житель Барани. В его доме правоохранители обнаружили и изъяли два куста конопли, а также шкаф, оборудованный термоизоляцией, вентилятор, лампы, которые предназначались для культивирования наркосодержащих растений.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом из-за наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело.-0-