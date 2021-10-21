Житель Орши после общения с лжесотрудником банка лишился более Br9 тыс.

21 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Пообщавшись с лжесотрудником банка в мессенджере, житель Орши потерял все свои сбережения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 18 октября 56-летнему жителю Орши в мессенджере Viber позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сказал, что с банковской карты оршанца кто-то пытается похитить денежные средства и предложил предотвратить хищение. Для этого нужно было сообщить данные платежной банковской карты и все коды, которые будут приходить. Потерпевший выполнил все указания и лишился Br9,1 тыс.

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК. Потерпевший пояснил, что слышал информацию о мошенниках, однако собеседник был очень убедителен и поэтому сомнений у него не вызвал.

Следователи Витебской области с 18 по 20 октября возбудили 17 уголовных дел по ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. По вышеуказанным уголовным делам у потерпевших похищены денежные средства на сумму более Br33 тыс.

Следователи призывают граждан к бдительности и осмотрительности. Необходимо запомнить, что сотрудники банка и правоохранители никогда не будут звонить с просьбой оформить кредит и перевести деньги, а также не станут уточнять в ходе телефонного разговора данные платежных банковских карт или паспортные данные.-0-