19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска обокрал салон сотовой связи. Предполагаемый преступник задержан. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в конце октября. В Кобринский РОВД сотрудница торгового павильона сообщила, что дверь в салон оказалась открытой, витрины разбиты. Пропали 30 мобильных телефонов различных марок, планшет и выручка на общую сумму более Br12,6 тыс.

В краже оперативники подозревают ранее судимого 35-летнего пинчанина, по месту жительства которого обнаружен один из украденных сотовых. Позже он рассказал, что 23 похищенных телефона продал знакомому, скрыв правду о криминальном происхождении.

"В настоящее время мужчина задержан, следователи дадут правовую оценку его действиям. Часть похищенного изъята", - говорится в сообщении.

Розыск осложнялся тем, что магазин не оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения, отсутствовали защитные роллеты, что позволило проникнуть в помещение путем подбора ключа.-0-