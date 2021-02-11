Житель Пинска перевозил без документов вяленую рыбу на Br36 тыс.

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области привлек к административной ответственности 29-летнего жителя Пинска за перевозку крупной партии вяленой рыбы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Молодого человека остановили пограничники у агрогородка Федоры Столинского района. В автомобиле с прицепом он перемещал вяленую рыбу - 79 коробок с камбалой вяленой "икряной" и 56 коробок с корюшкой дальневосточной вяленой "икряной". Общий вес товара на сумму Br36,2 тыс. составил 704 кг. Поскольку водитель не смог предоставить необходимые для перевозки товара документы, пограничники вызвали налоговых инспекторов. В отношении пинчанина составили протокол об административном правонарушении по ч.1-1 ст.12.7 КоАП - занятие незаконной предпринимательской деятельностью.

В представленных суду письменных пояснениях мужчина указал, что приобрел рыбу у неизвестного вблизи Ивацевичей в личных целях (в том числе для подарков родным и близким). Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что действия гражданина являются предпринимательской деятельностью. Принимая во внимание, что пинчанин впервые привлекался к административной ответственности, в то же время учитывая количество перевозимого товара, к нему применено административное взыскание в виде штрафа в размере десяти базовых величин, с конфискацией товара.

В связи с тем, что факт получения гражданином дохода от предпринимательской деятельности без государственной регистрации не установлен, конфискация дохода, а также средств совершения административного правонарушения судом не применялась.

Судебное постановление вступило в законную силу.-0-