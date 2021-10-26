Житель Полоцка после ссоры с женой забрал $7 тыс. семейных сбережений и стал жертвой кражи

26 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Полоцка после ссоры с супругой вынес из дома все накопленные деньги, а позже его ограбили. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В минувшие выходные 21-летний полочанин после ссоры с супругой вывез из дома личные вещи и накопленные сбережения в размере $7 тыс. Молодой человек решил забыть о конфликте в увеселительных заведениях Полоцка. Всю ночь он гулял на широкую ногу, демонстрировал окружающим пачку долларов, угощал дорогостоящим алкоголем. Около $1 тыс. полоцкий "олигарх" потратил на чаевые.

Под утро застолье продолжилось в загородной усадьбе. После очередной дозы выпитого алкоголя мужчина уснул прямо на диване в холле. Ситуацией поспешил воспользоваться проходящий мимо мужчина. У спящего из кармана куртки злоумышленник первоначально похитил несколько сотенных купюр в иностранной валюте, а через некоторое время вернулся и забрал все содержимое из портмоне. Ловко обогатившись, он вызвал такси и уехал в компании двух женщин.

Менее суток понадобилась оперативникам, чтобы восстановить картину произошедшего и найти правонарушителя. Им оказался ранее не судимый 35-летний житель Полоцка. Более $4,5 тыс. правоохранители изъяли и вернули потерпевшему, $750 злоумышленник успел обменять на белорусские рубли, потратить на спиртное и продукты питания.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.-0-