Житель Полоцка убил знакомого молотком

17 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке в ночь с 13 на 14 декабря в одном из общежитий мужчина убил знакомого молотком, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Неработающий 1994 года рождения во время ссоры нанес многочисленные удары молотком своему знакомому из-за вещи, которую тот вернул в ненадлежащем состоянии. На момент преступления фигурант дела был трезв. Скорую помощь для своего оппонента он вызвал сам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК.-0-
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