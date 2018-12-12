Двое пастухов обвиняются в убийстве пенсионера в Столбцовском районе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве престарелого мужчины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Днем 5 июня двое мужчин проникли в дом 78-летнего пенсионера в д.Денисы Столбцовского района. Там они напали на хозяина с ножом, похитили у него деньги и скрылись. Следственно-оперативной группой были изъяты вещественные доказательства и возбуждено уголовное дело.

Правоохранители получили информацию о причастности к преступлению 47-летнего жителя Воложинского района и не имеющего постоянного места жительства 48-летнего мужчины. Первый фигурант был задержан в поле недалеко от дома, второй - в агрогородке Быстрица Копыльского района, где скрывался у знакомого. Оба ранее неоднократно были судимы за разбой и кражи. "По результатам расследования мужчинам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 УК (разбой) и ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, сопряженное с разбоем). С момента задержания они находятся под стражей", - проинформировала Татьяна Белоног.

"Задержанные давали противоречивые показания. Проводились допросы, очные ставки, проверки показаний на месте. В основу доказательственной базы также легли экспертные исследования сотрудников УГКСЭ по Минской области. Согласно заключениям судебно-психиатрических экспертиз, подследственные страдают синдромом зависимости от алкоголя. Но при этом они отдавали отчет своим действиям и могли ими руководить", - отметила Татьяна Белоног.

Следствием установлено, что мужчины временно проживали в вагончике в д.Тесновая Столбцовского района и пасли скот. "5 июня они с умыслом похитить деньги отправились к пенсионеру, который жил один на хуторе в соседней деревне. Сначала зашли в дом и попросили картофеля. Когда убедились, что хозяин один, стали угрожать ему ножом и требовать деньги. После этого нанесли ему множественные ножевые ранения, привязали к стулу и обрезали телефонный провод, - рассказала Татьяна Белоног. - Мужчины похитили Br3 тыс. и продукты, а после скрылись с места происшествия. Пенсионеру удалось освободиться и уже от знакомой позвонить в милицию. Спустя несколько дней он скончался в больнице от полученных проникающих ранений грудной клетки и брюшной полости".

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-