Житель Полоцкого района получил пять лет колонии за оскорбления и призывы к насилию

19 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Полоцкого района суд приговорил к пяти годам колонии за оскорбления в интернете и призывы к насилию. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Во время судебного разбирательства установлено, что с октября 2019 года по июль 2020-го обвиняемый в интернете размещал комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и Президента, а также оскорбления в его адрес. Свою вину 29-летний житель Полоцкого района признал частично.

Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда назначила обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В доход государства конфискован телефон, с использованием которого мужчина размещал комментарии. Ранее сельчанин судим не был.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-