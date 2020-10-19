Житель Постав испортил краской автобусную остановку, чтобы выразить свою позицию

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Постав испортил краской остановку, чтобы выразить свою позицию. Возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Инцидент произошел прошлой ночью на улице 17 сентября: 23-летний администратор агроусадьбы разрисовал и исписал краской автобусную остановку. Молодого человека установили и задержали по горячим следам той же ночью. С его слов, протестные изображения и рисунки он нанес умышленно, выразив свою политическую позицию", - рассказали в МВД.
Следователи дали правовую оценку действиям жителя Постав и возбудили уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.-0-