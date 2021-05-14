14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружан задержан за хранение оружия и боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники брестского управления ГУБОПиК в результате мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия вышли на 44-летнего жителя Пружан. В его доме нашли 65 боевых патронов к огнестрельному оружию и 5 кг пороха, а в гараже - лук со стрелами и комплектующими", - говорится в сообщении.

Со слов хозяина, патроны он нашел несколько лет назад на приусадебном участке родственника при разборке сарая. Позже перевез боеприпасы в квартиру. Лук приобретался для развлечения.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту.

"За четыре месяца в республике милиционеры изъяли более 240 единиц незарегистрированного оружия, свыше 14,2 тыс. боеприпасов, а также за различные нарушения - более 750 единиц зарегистрированного оружия. Кроме того, за этот период граждане добровольно выдали 130 единиц незарегистрированного оружия и около 4,5 тыс. боеприпасов", - рассказали в МВД.

В ГУБОПиК отметили, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них боеприпасы и оружие, освобождаются от уголовной ответственности. Для этого необходимо обратиться в ближайший отдел внутренних дел.-0-