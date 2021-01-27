Житель Пружанского района хранил в гараже марихуану

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля обнаружили у жителя Пружанского района марихуану - теперь сельчанину грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Оперативники задержали 36-летнего мужчину, когда он находился в гостях у знакомой. У него обнаружили марихуану, которую сельчанин собирался употребить вместе с подругой.

Задержанный рассказал, что однажды в лесу случайно обнаружил участок с растущей коноплей. Собрав в конце октября урожай, перевез его к себе на участок и спрятал в гараже. Затем высушил растение и расфасовал по пакетам.

Во время обыска в полиэтиленовом пакете правоохранители обнаружили три свертка с марихуаной. Общий вес изъятого наркотика растительного происхождения превысил 400 г.

По словам сельчанина, марихуана предназначалась для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-