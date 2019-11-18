Житель Пружанского района попал под электричку

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электричка сбила мужчину в Пружанском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

Трагедия произошла вечером 16 ноября на станции Оранчицы. "Около 18.30 под электричку Брест - Барановичи попал 32-летний житель Пружанского района. Мужчину в колее нашел работник станции и вызвал скорую. Пострадавший был доставлен в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются", - проинформировали в МВД.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 95 несчастных случаев, в результате которых 64 человека погибли и 31 травмирован.-0-