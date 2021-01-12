Житель Пружанского района присвоил деньги отца, а заявил, что их украли

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Пружанского района подозревают в ложном доносе по поводу хищения денег с банковского счета, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В милицию 30-летний мужчина обратился 2 декабря прошлого года. Он написал заявление о хищении денег с банковского счета. Его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но житель райцентра настаивал, что в отношении него совершено преступление.

Следователи выяснили, что мужчина регулярно оплачивал продукты карточкой отца с его разрешения. Но в ноябре он без предупреждения снял Br260 для собственных нужд. Когда владелец карты обнаружил недостачу на своем счету, сын, чтобы снять с себя подозрения, сказал, что деньги наверняка похитили. Для убедительности добавил, что у него самого пропала сумма, и заявил об этом в милицию.

Пружанский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении молодого человека уголовное дело по ст.400 (заведомо ложный донос) УК.-0-