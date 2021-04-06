Житель Пуховичского района устроил дома нарколабораторию

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома совместно с коллегами из Пуховичского РОВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, задержали 28-летнего жителя деревни Моторово Пуховичского района. Молодой человек по месту жительства оборудовал помещение для выращивания наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инженер-программист одного из столичных предприятий к вопросу подошел очень ответственно - до момента задержания никто из домочадцев не подозревал, что один из членов семьи не только выращивает коноплю, но и курит марихуану прямо в доме. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков - был задержан в столице с небольшим весом марихуаны.

"В этот раз он решил учесть все предыдущие ошибки и свести возможность случайного задержания к минимуму. Сразу же решил отказаться от риска покупать наркотики в интернет-магазинах и необходимости забирать закладки. Изучив соответствующую "литературу", решил обустроить помещение по выращиванию марихуаны в своей комнате. С подключением освещения и вентиляции проблем возникнуть не должно было, оставалось найти место, которое остальные домочадцы не смогли бы случайно обнаружить. Полностью он мог контролировать только собственную комнату, поэтому и решил обустроить все в ней. И здесь ему пригодилось инженерное образование", - рассказали в УВД.

Помещение молодой человек обустроил на нижней полке шкафа. Импровизированный горшок с растением уложил на бок, чтобы оно могло расти в длину. Позаботился и о маскировке - чтобы скрыть содержимое шкафа от случайных глаз, прикрыл растение коробкой от пылесоса. Установил лампы тепла и освещения, оборудовал вытяжку, для контроля микроклимата поставил термометр. Все это запитал от сети через таймер, автоматизировав процесс. С определенной периодичностью отщипывал листки растения и сушил их в шуфлядке стола таким образом, чтобы через день-два у него был высушенный и готовый к употреблению лист марихуаны. Полученный наркотик курил также у себя в комнате через специальное приспособление.

Однако, несмотря на все предосторожности, молодой человек все же попал в поле зрения милиции. В ходе осмотра было обнаружено растение конопли, листья марихуаны различной степени готовности к употреблению, а также приспособление для курения. Все было направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков, а оперативники проводят дальнейшие мероприятия по выявлению возможных соучастников или покупателей.-0-

Фото УВД Миноблисполкома