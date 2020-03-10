Житель Пуховичского района знакомился с девушками в интернете и похищал их имущество

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Октябрьского РУВД Минска задержали молодого человека по подозрению в хищении имущества. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

В конце февраля в столичную милицию обратилась женщина. Она рассказала о пропаже банковской карты и мобильника после встречи с мужчиной, с которым познакомилась в интернете.

Фото из Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой

В поле зрения оперативников попал 27-летний житель Пуховичского района, ранее судимый. Как выяснилось, после общения в интернете он предложил новой знакомой встретиться. На съемной квартире незаметно забрал из ее кошелька банковскую карту с записанным PIN-кодом, а утром попросил у девушки взаймы мобильник. Она обратилась в милицию после того, как обнаружила отсутствие денег на банковском счете и не получила назад телефон.

Позже столичные милиционеры установили еще двух потерпевших. Общая сумма причиненного им ущерба составила около Br1,3 тыс. Не исключено, что пострадавших может быть больше.

Возбуждено уголовное дело.-0-