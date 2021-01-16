Житель Речицы хранил в доме отца почти 2 кг марихуаны

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Речичанин хранил в доме отца почти 2 кг марихуаны, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Оперативникам наркоконтроля Речицкого РОВД поступила информация о незаконном обороте наркотиков: 25-летний горожанин хранит и употребляет марихуану. Сведения подтвердились.

По данным УВД, речичанин организовал наркосклад в доме отца, который уехал на заработки в страну-соседку. Там нашли почти 2 кг высушенной растительной массы. По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области изъятое сухое вещество - марихуана.

"Владелец дурмана рассказал, что летом прошлого года собирал коноплю на территории района, привозил в родительский дом, измельчал и сушил для дальнейшего потребления", - отметили правоохранители.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя райцентра: по факту незаконного оборота наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Фигурант ранее судим, сейчас не работает.-0-