10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Рогачева передавал данные о милиционерах администратору Telegram-канала. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Оперативники Гомельского управления ГУСБ МВД установили 23-летнего пользователя запрещенного в Беларуси Telegram-канала. "Молодой человек собирал сведения о сотрудниках районной милиции и отправлял их администратору ресурса. Со слов парня, он решился на такой шаг, чтобы отомстить за отказ в трудоустройстве: сначала в следственные органы, а затем в милицию", - сказано в сообщении.

Горожанин признал свою вину и раскаялся. Проводится проверка, по результатам которой действиям жителя райцентра будет дана правовая оценка.

Правоохранители продолжают устанавливать людей, распространяющих персональные данные и иную информацию о сотрудниках милиции в сети.-0-