Житель Щучина выращивал в подвале коноплю

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Щучина в подвале оборудовал помещения для выращивания и изготовления наркотиков, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Задержали 38-летнего мужчину сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома при поддержке коллег из Щучинского райотдела милиции. Процесс выращивания и переработки наркотиков подозреваемый наладил в подвале одного из многоквартирных домов.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"Вентиляторы, термометры, лампы, датчики для автоматического включения света и прочие приспособления обеспечивали благоприятные условия для растений и позволяли получать хороший урожай. В последующем мужчина высушивал коноплю и делал из нее марихуану, которую употреблял сам", - рассказали в милиции.

Сейчас устанавливается возможная его причастность к реализации наркотиков.-0-