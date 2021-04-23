23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Шкловского района пытался поджечь соседский дом, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Поздно вечером 19 апреля в Шкловский РОВД поступили сведения о попытке поджечь дом в деревне Малый Межник. Прибывшим на место происшествия сотрудникам райотдела хозяйка, 68-летняя жительница Гродно, пояснила: дом в деревне использует как дачу. Находясь в комнате, через окно она увидела огонь. Когда выбежала на улицу, заметила, что с одной стороны горит обшивка дома. Женщина смогла сама потушить возгорание, после чего вызвала милицию.

Сотрудники Шкловского РОВД за сутки установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 43-летний сельчанин, проживающий в этой же деревне неподалеку. Накануне вечером он, будучи пьяным, попытался поджечь дом соседки, с которой был в неприязненных отношениях.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.-0-