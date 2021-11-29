Житель Слонимского района предстанет перед судом за жестокое убийство знакомого

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью в Слонимском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Инну Позняк.

По данным следствия, ночью 18 сентября в одной из деревень Слонимского района во время распития спиртных напитков 58-летний хозяин дома нанес своему знакомому более 30 ударов ножом, молотком и другими предметами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений 40-летний местный житель скончался на месте.

Утром следующего дня обвиняемый переместил тело погибшего и закопал на огороде. О произошедшем мужчина сообщил в милицию. При проведении проверочных мероприятий эта информация подтвердилась, на место прибыла следственно-оперативная группа.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, допрошены обвиняемый и свидетели. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, в ходе которой мужчина рассказал и наглядно продемонстрировал обстоятельства преступления.

К слову, на причастность к преступлению проверялись и другие лица, бывавшие во дворе обвиняемого. Поэтому во время предварительного следствия проводились экспертные исследования, в том числе судебно-медицинские, комплексные генотипоскопические, медико-криминалистические экспертизы.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стали многочисленные телесные повреждения, осложнившиеся острой кровопотерей. По результатам проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый на момент совершения преступления был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Беларуси. Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, дело передано прокурору для направления в суд.-0-