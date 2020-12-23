Житель Слуцка поджег голубую ель у здания райисполкома - дело направлено в суд

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Слуцкого района направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений поджег голубую ель у здания райисполкома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Нетрезвый мужчина вечером 27 сентября налил дома в литровую полиэтиленовую бутылку бензин и пошел с ней в центр города. Возле здания Слуцкого райисполкома он облил бензином растущую голубую ель и поджег ее спичками. Дерево стоимостью около Br800, принадлежащее Слуцкому ЖКХ, было повреждено.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся.

В прокуратуре напомнили, что за хулиганство предусмотрено наказание вплоть до 2 лет ограничения либо до 3 лет лишения свободы.

Уголовное дело было в производстве Слуцкого районного отдела Следственного комитета.-0-