11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Слуцкого района со знакомыми грабил стариков и поджигал их дома. Следователи завершили расследование жестоких преступлений в отношении престарелых граждан, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Вечером 31 января правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный проник в дом 84-летней пенсионерки в деревне Суховчицы Копыльского района. Он с применением насилия требовал от женщины спиртного и денег. Отобрав у пенсионерки Br30 и самодельное вино, мужчина скрылся. Потерпевшая сообщила о произошедшем соседям. Затем на место прибыли правоохранители и медики. Женщине своевременно оказали помощь.

Личность подозреваемого установили - сотрудники милиции задержали неработающего и ранее судимого 29-летнего жителя Слуцкого района. Часть похищенного была у него обнаружена и изъята. По мнению правоохранителей, мужчина причастен еще к нескольким особо тяжким преступлениям. Их он с подельниками маскировал под пожары.

Согласно материалам уголовного дела, 14 января фигурант в сговоре с 33-летним односельчанином совершил разбойное нападение на 79-летнего жителя Копыльского района. Злоумышленники проникли в его дом и требовали деньги, избивали хозяина. После младший из нападавших веревкой попытался задушить потерпевшего. "Когда пенсионер потерял сознание и прекратил сопротивляться, поджег дом. После этого мужчины скрылись с места преступления, завладев Br50", - рассказала Татьяна Белоног.

Таким же способом 21 января уже совместно с 25-летним знакомым мужчина убил 94-летнего жителя Слуцкого района. "Они причинили престарелому хозяину телесные повреждения, похитили у него около Br300 и уничтожили дом, скрывая следы, - отметила Татьяна Белоног. - Согласно заключению экспертных исследований, смерть потерпевших наступила от острого отравления угарным газом. Это свидетельствует о том, что на момент пожаров они еще были живы".

Следователи установили, что умысел совершить преступление в каждом случае у соучастников возникал после совместного распития спиртного. 29-летний мужчина знал образ жизни своих жертв, поскольку ранее помогал им по хозяйству.

По результатам расследования ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, в двух убийствах, разбое и в умышленном уничтожении и повреждении имущества. Что касается его подельников, то 33-летний мужчина обвиняется в разбое (ч.3 ст.207 УК) и убийстве (ч.2 ст.139 УК), 25-летнему вменяется убийство (ч.2 ст.139 УК), разбой (ч.3 ст.207 УК), умышленное уничтожение и повреждение имущества (ч.3 ст.218 УК), а также кража, совершенная группой лиц (ч.2 ст.205 УК). Еще один фигурант дела, 35-летний мужчина, причастен лишь к одному эпизоду - он обвиняется в групповой краже (ч.2 ст.205 УК).

"С участием обвиняемых проведены проверки показаний на месте и иные следственные действия, во время которых они дали признательные показания. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 30 экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. Согласно выводам судебно-психиатрических экспертиз, мужчины признаны вменяемыми, они в полной мере осознавали значение своих действий и могли руководить ими", - проинформировала Татьяна Белоног.

Трое мужчин находятся под стражей, четвертый - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-