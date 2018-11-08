Житель Сморгони подобрал тушу сбитой косули: ему может грозить до 3 лет тюрьмы

8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгони увез с места аварии сбитую косулю, за это ему может грозить уголовная ответственность. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко.
Неподалеку от агрогородка Крево под машину попала косуля. Очевидцы рассказали, что оказавшийся на месте аварии неизвестный мужчина подобрал косулю, загрузил в багажник "Пежо" и скрылся.
"Это был 52-летний житель Сморгони. Его машину обнаружили в одном из дворов деревни Угляны Сморгонского района. Во время осмотра двора и хозяйственных построек были найдены части разделенной туши косули", - сказал Александр Зинченко.
На место была вызвана следственно-оперативная группа Сморгонского РОВД. Материалы переданы в Сморгонский районный отдел Следственного комитета. Если вина нарушителя будет доказана, ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.
В Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира напоминали, что при обнаружении на дорогах раненых, больных или погибших диких животных запрещено их перемещать, разделывать, использовать шкуру, мясо или рога. Правильный алгоритм действий в этом случае такой: при обнаружении животного необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом пользователю охотничьих угодий или в дежурные службу милиции и МЧС.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.425 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|2.1219 BYN
|2.121 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2034 BYN
|3.19 BYN
|3.204 BYN