Житель Сморгони подобрал тушу сбитой косули: ему может грозить до 3 лет тюрьмы

8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгони увез с места аварии сбитую косулю, за это ему может грозить уголовная ответственность. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко.

Неподалеку от агрогородка Крево под машину попала косуля. Очевидцы рассказали, что оказавшийся на месте аварии неизвестный мужчина подобрал косулю, загрузил в багажник "Пежо" и скрылся.

"Это был 52-летний житель Сморгони. Его машину обнаружили в одном из дворов деревни Угляны Сморгонского района. Во время осмотра двора и хозяйственных построек были найдены части разделенной туши косули", - сказал Александр Зинченко.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Сморгонского РОВД. Материалы переданы в Сморгонский районный отдел Следственного комитета. Если вина нарушителя будет доказана, ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

В Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира напоминали, что при обнаружении на дорогах раненых, больных или погибших диких животных запрещено их перемещать, разделывать, использовать шкуру, мясо или рога. Правильный алгоритм действий в этом случае такой: при обнаружении животного необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом пользователю охотничьих угодий или в дежурные службу милиции и МЧС.-0-