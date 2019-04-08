Житель Сморгони сдал в милицию 440 патронов времен войны

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгони нашел и сдал в милицию 440 патронов времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Мужчина 1977 года рождения занимался раскопками в деревне Видюны Островецкого района. В какой-то момент металлоискатель обнаружил крупный предмет. Мужчина извлек из-под земли боеприпасы.
"Сначала он спрятал находку в гараже, однако уже на следующий день позвонил в милицию и все рассказал", - сообщили в пресс-службе УВД. На место незамедлительно прибыли сотрудники райотдела милиции, Следственного комитета и Госкомитета судэкспертиз. Были обнаружены 440 патронов калибра 7.62 мм.
По предварительной версии, боеприпасы сохранились со времен Великой Отечественной войны. Проводятся проверочные мероприятия.-0-
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