Житель Солигорска оплачивал покупки утерянной картой соседа

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска оплачивал покупки в магазине утерянной картой соседа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"По дороге в магазин 42-летний солигорчанин нашел банковскую карту. Не задумываясь о последствиях, решил проверить баланс и отправился в близлежащий магазин. Карта имела функцию бесконтактной оплаты, поэтому мужчина беспрепятственно совершал покупки до тех пор, пока карту не заблокировал владелец, - рассказали в УВД. - 54-летний потерпевший, проживающий в одном доме с подозреваемым, первое время не обращал внимание на поступающие СМС-сообщения от сервисной службы банка. Спустя время гражданин более внимательно прочел СМС и понял, что при помощи его карты осуществлялись расчетные операции".

Оперативниками группы по противодействию киберпреступлениям злоумышленник установлен.

Оплата товаров и услуг чужой банковской платежной картой без разрешения владельца подпадает под действие ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

"Если вы утеряли свою банковскую платежную карту или она попала в чужие руки без вашего разрешения, ее следует незамедлительно заблокировать, обратившись по телефону в банк или ОАО "Банковский процессинговый центр" по телефону 8 (017) 299-25-26 (работает круглосуточно)", - добавили в УВД.-0-