Житель Солигорска осужден за оскорбление сотрудника милиции в соцсети

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска осужден за оскорбление сотрудника милиции в социальной сети. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Штраф 200 БВ и конфискация мобильного телефона - таков приговор суда Солигорского района в отношении 28-летнего местного жителя, который 21 июня в социальной сети "ВКонтакте" в открытом доступе разместил комментарий оскорбительного содержания в адрес одного из руководителей Солигорского РОВД", - рассказали в УВД.

Мужчина 1992 года рождения обвинен в совершении преступления по ст. 369 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей).

В судебном заседании он пояснил, что вину признает полностью и раскаивается - ходатайствовал учитывать при назначении наказания беременность его супруги. Кроме того, гражданин обязан выплатить Br2 тыс. компенсации потерпевшему сотруднику органов внутренних дел - как и свою вину, иск он признал в полном объеме.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Судебное разбирательство состоялось в формате открытого выездного заседания в здании Солигорского РОВД.-0-